UE. Gentiloni: serve difesa comune, è la prossima sfida

(DIRE) Roma, 23 Agosto – “Ci sono progetti, buone intenzioni, il problema è che siccome si aprono dei vuoti dobbiamo accelerare le decisioni, se non lo facciamo adesso non capisco quando”. Un esercito europeo? “Dobbiamo farlo a livello europeo e non dobbiamo ostacolarlo lasciando da parte gli egoismi nazionali: facciamo una difesa comune europea”. Lo dice il commissario UE all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al Meeting di Rimini. “Per il prossimo anno sarà una delle prossime 3-4 sfide dell’Unione, io farò di tutto perchè dalla lezione dell’Afghanistan si tragga questa conclusione: serve una difesa europea”, conclude. (Lum/ Dire) 15:29 23-08-21