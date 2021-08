USA, alluvioni: oltre 100 mila abitanti senza elettricità, 45 dispersi, 22 vittime

10:29 – Il Tennessee è stato colpito da forti alluvioni che hanno prodotto almeno 22 vittime. Per soccorrere i cittadini intrappolati sotto le macerie delle abitazioni e degli edifici, sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso. Per il momento sono stati registrati, secondo TELEVIDEO, 45 dispersi nelle macerie. Il Presidente degli ISA, Joe Biden, ha offerto l’aiuto e il sostegno del Paese per le famiglie colpite dalle alluvioni. La tempesta ha causato anche blackout in alcune zone degli Stati Nordorientali, lasciando senza elettricità oltre 100 mila abitanti. Il Tennessee non è solito avere alluvioni di tale portata, che invece colpiscono abitualmente altre zone degli USA. La pioggia ha ininterrottamente colpito il Paese per più di 48 ore, provocando ingenti danni. (cit. TELEVIDEO)

SM