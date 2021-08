Afghanistan. Governo dispone piano per assicurare vaccini ad evacuati

(DIRE) Roma, 24 Ago. – “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dato mandato al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, di elaborare un piano per assicurare la vaccinazione di tutti i cittadini afgani evacuati dal Paese asiatico e trasferiti sul suolo Italiano in questi ultimi giorni”. Così una nota della Presidenza del Consiglio, che spiega: “Il piano verrà eseguito immediatamente dopo le procedure di registrazione e sanitarie e prevede la somministrazione delle dosi su base volontaria, da effettuarsi presso i luoghi di destinazione che ospiteranno temporaneamente i profughi in accordo con le Regioni interessate”. (Com/Pol/ Dire) 20:22 24-08-21