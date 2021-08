Afghanistan, Potenti (Lega): Chiesto al Sindaco la Livornina d’Oro per Reggimento Tuscania. “Le immagini che in questi giorni ci arrivano da Kabul sono tra le più drammatiche degli ultimi due decenni e difficilmente riusciremo a dimenticarle. Nella disperazione, però, c’è chi ancora una volta ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Stiamo parlando dei militari, effettivi al primo Reggimento paracadutisti “Tuscania”, alle dipendenze della 2^ Brigata Mobile dei Carabinieri. All’aeroporto di Kabul gli uomini del Tuscania hanno messo in sicurezza i cittadini afghani e le loro famiglie che in questi anni avevano collaborato con l’Ambasciata italiana. L’eccellente servizio dei nostri militari del Reggimento, di stanza a Livorno, rende particolarmente orgogliosi i cittadini livornesi e toscani in generale. Per questo, insieme all’europarlamentare Susanna Ceccardi, il Consigliere regionale Marco Landi, i consiglieri provinciali e comunali della Lega abbiamo scritto una lettera al Sindaco Salvetti per richiedere di insignire il Tuscania – o direttamente la 2^ Brigata Mobile dei Carabinieri- con la più alta onorificenza cittadina: la Livornina d’Oro. La Giunta comunale può già concedere l’onorificenza attraverso una propria delibera. Laddove, invece, fosse preferita la strada di una discussione aperta in Consiglio Comunale, la Lega è pronta a presentare una specifica mozione a prima firma del consigliere Perini. Auspichiamo che il Sindaco possa accogliere il nostro appello”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini premier.

Il consigliere comunale Alessandro Perini, infine, ringrazia “gli onorevoli e tutti gli eletti intervenuti per aver sottoscritto questa mia proposta, rendendola una proposta di tutta la Lega”.