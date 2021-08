Afghanistan. Von Der Leyen: sostegno umanitario UE passa da 50 a 200 mln di €

L’ annuncio oggi al summit sull’emergenza G7 ha detto la Presidente della Commissione UE

(DIRE) Roma, 24 Ago. – Un incremento al budget dell’Unione Europea per il sostegno umanitario all’Afghanistan da 50 a 200 milioni di euro verrà annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, in occasione del summit virtuale di emergenza convocato dal forum del G7 per discutere della situazione nel Paese asiatico. Lo ha reso noto su Twitter la stessa Von Der Leyen. “Questi aiuti umanitari si aggiungeranno ai contributi degli Stati membri per aiutare il popolo afghano”, ha specificato la presidente. (Bri/ Dire) 11:06 24-08-21