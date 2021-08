Ancona, forte ondata di maltempo si abbatte sulla provincia

Nel pomeriggio del 23 Agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una forte perturbazione cha ha colpito la provincia di Ancona. Sono stati circa sono 70 gli interventi per allagamenti, rami pericolanti e alberi su sede stradale. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Offagna, Osimo e Numana, ma ci sono state diverse chiamate anche nella zona di Jesi, Santa Maria Nuova e Senigallia. Non si segnalano danni a persone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74554