Calabria: Elezioni regionali Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre 2021

Le Amministrative 2021 si svolgeranno in contemporanea il 3 e il 4 ottobre nei Comuni interessati al voto delle Regioni a statuto ordinario

Il Presidente della Regione Calabria ha firmato il 5 agosto 2021 il decreto n. 145, con il quale sono indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nei giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021.

L’indizione delle elezioni fa seguito al decreto del ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, acquisita l’intesa col presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, espressa con nota del 5 agosto 2021, e sentito il presidente del Consiglio regionale.

L’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario nelle quali si applica la disciplina risultante dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avviene con liste provinciali e con liste regionali.

Il Consiglio regionale della Regione Calabria è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.

Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 30: – 24 (ventiquattro) col sistema proporzionali, compreso, come Consigliere eletto, il candidato presidente perdente arrivato secondo nella competizione elettorale e – 6 (sei) secondo un modello maggioritario,

Dei predetti 30 seggi, 24 sono assegnati alle 3 Circoscrizioni della Regione ed alla Lista, ovvero alla coalizione, che nelle elezioni abbia ottenuto la maggioranza relativa sono assegnati 23 seggi da ripartire proporzionalmente tra le liste ed è attribuito un premio di maggioranza.

Il territorio della Regione Calabria è ripartito in tre circoscrizioni elettorali con assegnazione dei seggi così denominate e composte:

a) Circoscrizione NORD, assegnati n. 9 seggi, comprende i Comuni della Provincia di Cosenza;

b) Circoscrizione CENTRO, assegnati n. 8 seggi, comprende i Comuni delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (in questa Circoscrizione le Liste devono essere composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti);

c) Circoscrizione SUD, assegnati n.7 seggi, comprende i Comuni della Provincia di Reggio Calabria.

I partiti o gruppi politici che intendono presentare nelle circoscrizioni elettorali liste di candidati depositano presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni, la dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale, nonché il documento di programma per la legislatura. All’atto del deposito del contrassegno sono indicati la denominazione del partito o del gruppo politico.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del precitato tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del 29° (ventinovesimo) giorno antecedenti quelli della votazione

Non verranno ammesse al riparto dei Seggi:

– le Liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento se facenti parte di una coalizione;

– le coalizioni di Liste regionali che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espresso a favore delle stesse.

Com’è noto, nelle Regioni a Statuto Ordinario si andrà al voto anche nei Comuni interessati alla tornata elettorale di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 con un eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

Mentre, sempre per i Comuni interessati al voto, le Amministrative si svolgeranno il 10 ottobre nella regione Trentino Alto Adige e il 10 e 11 ottobre 2021 nelle Regioni Sicilia e Sardegna.

