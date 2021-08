Covid. 6.076 i nuovi casi in 24 ore, 60 i decessi

266.246 i tamponi, il tasso di positività è pari al 2,28%

(DIRE) Roma, 24 Ago. – Nelle ultime 24 ore sono 6.076 i nuovi casi di covid registrati in Italia (ieri 4.168). Compresi guariti e deceduti dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.494.857 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Oggi sono 60 i decessi, in aumento rispetto ai 44 di ieri, per un totale di 128.855 da febbraio 2020. E’ quanto si legge nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Sono invece 4.036 le persone ricoverate con sintomi, +108 da ieri. A fronte di 266.246 tamponi effettuati, molecolari ed antigenici (+90.707 rispetto a ieri quando erano stati 175.539), il tasso di positività è pari al 2,28% (ieri era del 4,1%). Sono 504 le persone in terapia intensiva, +19 rispetto alla giornata di ieri. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.230.677, + 6.248 rispetto a ieri (il giorno prima +3.505). Gli attuali positivi, ossia le persone che hanno il virus, sono in tutto 135.325, – 230 rispetto a ieri. (Fde/ Dire) 17:33 24-08-21