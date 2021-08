Emily’s Calajunco, vince la 21enne Sara Mannino che è la Semifinalista Nazionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia

Si è tenuta all’ Emily’s Calajunco di Reggio Calabria, Domenica 22 Agosto l’attesa tappa Regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia, l’evento organizzato dall’Agenzia Delfino Blu, che ha visto la partecipazione di ben 15 agguerrite concorrenti. Il contest ha preso il via intorno alle ore 22.00 subito dopo la presentazione della Collettiva d’Arte “Mare Nostrum“. In giuria: l’imprenditore Massimo Soldano, la giornalista ed architetto Antonella Postorino, Giuseppe Agliano vice presidente del Consiglio Nazionanle ASI, gli imprenditori Fabio Colica e Nicola Gullì, ed il presidente Fabrizio Pace direttore de Ilmetropolita.it media partner di Miss Mondo Calabria e Sicilia già da diverso tempo. Le partecipanti hanno sfilato lungo la passerella dell’ Emily’s Calajunco in 4 uscite (accessori, gioielli e moda mare) intervallate dall’intervento degli ospiti presentati dal professore e critico d’arte Giuseppe Livoti che ha duettato con Valeria Pellegrino ed ha chiamato sul palco i 4 giovani artisti (Silvana Marrapodi, Federica Romeo, Nicolò Morabito e Totò Viglianti) che avevano esposto le loro opere poco prima. La bellissima voce della cantante Benedetta Marcianò ha deliziato il numeroso pubblico presente. Durante una delle pause delle Miss, sono stati chiamati in passerella anche i rappresentati della “Farmacia Pellicanò” BIC Reggio Calabria, la squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato nazionale di seria A, per continuare nell’opera di sensibilizzazione e promozione del pubblico a questo sport. Una testimonianza dell’importanza fondamentale che la manifestazione di Miss Mondo Calabria e Sicilia organizzata da Valeria Pellegrino e Mario Vitolo, conferisce ai risvolti sociali.

Il contest è stato vinto da Sara Mannino di Reggio Calabria, di 21 anni, che è la Semifinalista Nazionale, seconda classificata Silvia Cagliostro, doppia fascia per Ilaria Nucara che vince Miss “Gil Cagne’” ed il voto su internet per Miss Mondo Web, in parità tra Maria Grazia Attinà e Caterina Mafrica la fascia Miss “Caroli Hotels”, a Martina Guida la fascia di Miss “Clivia Profumi”, per Alessia Scaramuzzino la fascia di Miss “Kordax”, a Clara Arfuso la fascia di Miss “Caffè Crucitti” ed infine per Arianna Bianco la fascia di Miss “Edicuzzola”. Tutte le vincitrici andranno in finale regionale il 5 Settembre. Prossimo appuntamento di Miss Mondo Calabria e Sicilia sarà a Mercoledì 25 Agosto a Scilla, in Piazza San Rocco, dove le Miss si contenderanno un altro il titolo di semifinalista nazionale.