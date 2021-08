Cina, trasporto merci: eliminate restrizioni Covid nel porto di Ningbo-Zhoushanin

10:09 – Nel porto di Ningbo-Zhoushanin, uno dei nervi centrali per il trasporto mondiale di merci, sono state revocate tutte le restrizioni anti-Covid dalle autorità cinesi. All’inizio di Agosto era stato registrato un focolaio attivo di Coronavirus, le autorità hanno così deciso di chiudere parzialmente il porto per limitare i contagi. Il caso positivo era un dipendente del terminal Meishan, il quale ha una capacità massima di 10 milioni di container. Il terminal era stato tempestivamente chiuso, ma tornerà operativo a partire dal 1 Settembre 2021. La Cina continuerà a far rispettare le disposizioni sanitarie nel porto di Ningbo-Zhoushanin, nonostante l’annullamento dei blocchi, per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini. I trasporti marittimi a livello mondiale hanno subito gravi ritardi a causa delle restrizioni che i porti e i Paesi hanno imposto per limitare la diffusione della pandemia. Le quotazioni dei noleggi dei container sono salite notevolmente nell’ultimo periodo, in quanto la domanda di merci è in aumento grazie alla ripresa dell’economia. (cit. TGCOM24)

SM