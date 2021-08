Colombia, incidenti: 12 vittime in esplosione miniera di carbone illegale

09:52 – Una miniera illegale di carbone in Colombia è esplosa, procurando almeno 12 vittime, scrive ANSA. La Colombia è il quinto produttore di carbone al Mondo e gli incidenti minerari sono frequenti. Il gas metano e la polvere di carbone si sono miscelati dando il via all’esplosione. L’Agenzia Nazionale Mineraria afferma che “ circa il 60% delle vittime di incidenti minerari quest’anno ha avuto luogo in miniere illegali“. L’anno scorso sono state registrate 171 vittime in Colombia per incidenti minerari, mentre l’anno precedente erano “solo” 82. L’economia dell’esportazione nazionale del Paese si basa sull’estrazione mineraria e sul petrolio, infatti l’anno scorso la Colombia ha estratto 48,4 milioni di tonnellate di carbone, mentre nel 2019 è arrivata a 82,4 milioni di tonnellate estratte. (cit. ANSA)

