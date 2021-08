Corea del Sud, rara eccezione: accolti 380 sfollati dall’Afghanistan come “persone di particolare merito”

10:26 – La Corea del Sud ha deciso di accogliere circa 380 afghani con le loro famiglie che hanno lavorato per il Governo sudcoreano. Le autorità hanno inviato tre aerei militari a Kabul per trasportare le persone fino a Seoul, le quali dovrebbero arrivare entro le prossime 24 ore e saranno sottoposti ad una quarantena obbligatoria per evitare contagi. La BBC afferma che “il ministero degli Esteri ha detto che non sarebbero entrati nel Paese come rifugiati. Saranno invece designate come “persone di particolare merito”“. Arriveranno a Seoul professionisti di ogni genere, tra cui medici, formatori professionali, esperti informatici e interpreti, i quali in Afghanistan lavoravano presso l’ambasciata della Corea del Sud. La decisione delle autorità di accogliere tali persone ha procurato una certa preoccupazione nei residenti, in quanto la Corea del Sud solitamente non accetta rifugiati, se non provenienti dalla Corea del Nord. Il Paese metterà a disposizione delle case temporanee per i nuovi arrivati, mentre le autorità hanno chiesto ai cittadini di “present a warm heart” per coloro i quali hanno lavorato per la Corea del Sud in Afghanistan. (cit. BBC)

SM