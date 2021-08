Coronavirus, Giappone: 21 prefetture in Stato d’Emergenza, ospedali saturi con aumento casi

09:31 – Per via del rapido aumento delle infezioni da Coronavirus, il Giappone ha deciso di estendere lo Stato di Emergenza ad altre 8 prefetture, oltre alle 13 in cui è già attivo. Il Giappone è suddiviso in 47 prefetture, 21 delle quali si trovano attualmente in Stato d’Emergenza. Le restrizioni dureranno fino al 12 Settembre, nel tentativo di limitare l’aumento dei casi di contagio da Coronavirus dovuto alla diffusione della variante Delta, che ha influito negativamente sul sistema sanitario locale. Il tasso di mortalità da Coronavirus è dell’1,2% in Giappone con 21.500 casi di contagio giornalieri, negli USA invece è al’1,7% e in Gran Bretagna al 2%. Tale situazione è dovuta anche alla saturazione degli ospedali, i quali sono costretti a destinare circa 25.000 pazienti alle cure domestiche, non sempre efficaci. (cit. AL-JAZEERA)

SM