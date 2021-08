Fisco. Ricchiuti (FdI): Riforma impantanata, aiutare le imprese

(DIRE) Roma, 25 Ago. – “La riforma fiscale è impantanata nelle Commissioni, perché si fa fatica a mettere d’accordo mentalità e ideologie troppo diverse. Se non al ribasso. Lo abbiamo sempre sostenuto, ma non ci siamo mai tirati indietro con le nostre proposte per il bene del Paese. Ma non c’è più tempo da perdere”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia. “Se si vuole dare un serio aiuto alle micro imprese, alle attività commerciali o artigianali – osserva Ricchiuti – bisogna riformare la parte contributiva per autonomi/liberi professionisti/agenti di commercio; abolire i minimali imposti e dare possibilità ai giovani di avviare senza timori una propria attività, qualunque essa sia; e se guadagna paga, ma se il suo reddito è inferiore a 10mila euro non deve pagare nulla. Se vorrà, in futuro, si farà una pensione integrativa. Inoltre, il regime dei minimi ha una tassazione troppo differente con l’ordinario e diventa recessivo costringendo a restare piccolo per sopravvivere”. (Com/Lum/ Dire) 17:38 25-08-21