Stelle sullo Stretto: Festival della moda, della bellezza, arte e spettacolo. Reggio Calabria 27 /28 /29 Agosto

Torna a Reggio Calabria “Stelle sullo Stretto”, l’evento inserito nel cartellone dell’ Estate Reggina 2021 che raggruppa vari settori dello spettacolo dalla moda , la musica, il ballo e la recitazione allo scopo di promuovere e valorizzare l’ arte e il talento . Il più bel chilometro d’Italia, ogni anno attira sempre più iscritti entusiasti di partecipare ai concorsi di bellezza moda e talento “La piu’ Bella delle Miss” e “Il piu’ Bello dei Mister” e alla vetrina musicale “Talenti a 5 stelle – Voci nuove”. Spazio anche alla moda con gli stilisti che presenteranno in passerella le loro creazioni. La manifestazione che vedrà la partecipazione del manager dello spettacolo Angelo Rallo, promuove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, la guida sicura dedicata alle vittime della strada e la campagna contro l’abbandono ed il maltrattamento degli animali.

L’Associazione Calabro – Piemontese con il Presidente Antonino Micalizzi per il sesto anno , organizza questo evento di 3 giorni con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione per offrire a residenti e turisti, uno spettacolo di qualità.

Teatro della manifestazione, dal 27 al 29 Agosto, sarà l’ Ciccio Franco di Reggio Calabria. L’ evento interesserà nelle tre giornate, altre location, come il Corso Garibaldi con il flash mob contro la “violenza sulle donne”. Protagoniste delle serate saranno 33 Miss (baby – teenager – miss – over) e 10 Mister provenienti da tutta Italia che vorranno farsi apprezzare non solo per la bellezza, ma anche per le enormi capacità intellettive, culturali e talento. Miss & Mister gareggeranno per conquistare uno dei titoli nazionali in palio. Con la vetrina musicale per i cantanti saranno premiati “Talenti a 5 stelle – Voci nuove”. In passerella le sfilate di moda a cura dell’Atelier Ligato di Villa San Giovanni , insieme ai quadri moda di altri stilisti e negozi di abbigliamento . L’ evento sarà presentato Venerdi 27 Agosto da Marilena Panetta e Nicoletta Marra, Sabato 28 e Domenica 29 dalla giornalista e presentatrice Marilena Alescio.

“Stelle sullo Stretto” sarà seguito dalla stampa e TV locale con la diretta streaming di Sabato 28 Domenica 29 agosto su Italia Reportage TV. La conferenza stampa di presentazione dell’ evento con la presentazione del programma previsto per le tre serate, si terrà Venerdi 27 Agosto alle ore 10. 30 a Palazzo San Giorgio.