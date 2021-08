Tokyo, 2 feriti nell’attacco con l’acido in una stazione della metropolitana

Ieri sera a Tokyo nella metropolitana, alla stazione di Shirokane Takanawa, al centro della città, un uomo ha lanciato acido solforico su alcuni passanti. Feriti un uomo di 22 anni colpito al volto mentre era su una scala mobile, ed una donna di 34 leggermente ustionata alle gambe. L’autore dell’attacco, che secondo le prime ricostruzioni della polizia è un uomo di età compresa tra i 30 e i 50 anni, era vestito di nero. Subito dopo l’attacco ha fatto perdere le sue tracce ed ora è ricercato. Tutte e due le vittime sono state trasferite in ospedale, non sono in gravi condizioni. A riferirlo un portavoce della polizia giapponese citato dall’emittente pubblica Nhk, come si legge su ansa.it. Ieri a Tokyo si sono aperte le Paralimpiadi; durante le Olimpiadi, una persona aveva ferito una decina di passeggeri su un treno con un coltello.