Torino: rapinano una donna alla fermata dell’autobus

2 arresti della Polizia di Stato nel quartiere Madonna di Campagna

Era appena uscita da casa del fidanzato, nella notte fra Venerdì e Sabato, e stava aspettando il passaggio del tram in via Stradella per recarsi alla sua abitazione. La donna, in quel momento al telefono proprio con l’uomo, è stata però avvicinata da due cittadini marocchini, i quali le intimavano di consegnare loro il cellulare. La donna rifiutava di farlo e uno dei due si avventava su di lei prendendole con forza il telefonino. La vittima cercava di impedirgli di allontanarsi e, mentre lui tentava di salire a bordo di una bici per guadagnarsi la fuga, entrambi rovinavano a terra. Il fidanzato della donna, intuita l’emergenza, scendeva sotto casa e contestualmente un vicino che era affacciato al balcone avvisava dell’accaduto il 112 NUE, scendendo anch’egli in strada per soccorrere la donna. Personale della Squadra Volante e del Comm.to di zona giungevano celermente e riuscivano a trarre in arresto i due complici in fuga. Si tratta di un ventunenne e di un trentenne, irregolari sul territorio nazionale, con precedenti di polizia specifici; il più giovane risulta avere a proprio carico anche un obbligo di presentazione alla P.G. Sono stati arrestati per rapina in concorso.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/68861264e5d657d2740364761