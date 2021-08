Nella giornata del 26 Agosto, alle 11.15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Benedetto del Tronto, in via del Mare, per l’incendio di un garage adibito a deposito di materiale vario. La squadra del locale distaccamento, intervenuta con due autobotti, ha estinto l’incendio e provveduto alla bonifica del garage. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la Polizia Locale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74603