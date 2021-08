Covid, Sidney: oltre 1000 casi, mai così tanti

E’ la prima volta in questa pandemia, dalla diffusione della variante delta (indiana) del cov-sars-2, che l’Australia segnala un contagio di oltre mille casi in 24 ore nell’area di Sidney, la sua città più importante. Esattamente 1.039 contagi, nel Nuovo Galles del Sud, in una zona con oltre 8 milioni di abitanti. La situazione non desta però particolari preoccupazioni, tanto che le autorità locali, hanno deciso di alleggerire le misure restrittive anti-covid da metà del mese di Settembre, nei confronti dei soggetti già vaccinati. L’aumento dei casi infatti non ha causato un problema per gli ospedali di Sidney nonostante il record di positivi.

