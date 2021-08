G20. Draghi: prima riunione su parità di genere, orgoglioso in presidenza Italia

Forum può svolgere ruolo fondamentale a sostegno delle donne di tutto il mondo

(DIRE) Roma, 26 Ago. – “La giornata di oggi segna la prima conferenza sulla parità di genere nella storia del G20. Sono molto orgoglioso che si svolga sotto la Presidenza italiana e ringrazio la ministra Bonetti per l’eccellente lavoro preparatorio svolto”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi in un messaggio inviato alla Conferenza G20 sull’empowerment femminile a Santa Margherita Ligure. “L’Italia è pienamente impegnata nella lotta contro le disuguaglianze di genere e riteniamo che il G20 possa svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le donne in tutto il mondo- prosegue Draghi- Durante la Presidenza italiana, abbiamo adottato misure concrete per migliorare la posizione delle donne nel mondo del lavoro, promuovere la loro emancipazione e rimuovere gli ostacoli che frenano le loro carriere”. A giugno, prosegue il presidente del Consiglio, “abbiamo adottato una tabella di marcia volta a raggiungere e superare l’obiettivo fissato a Brisbane, che prevede di ridurre del 25% entro il 2025 i divari di genere nel tasso di partecipazione alla forza lavoro nei Paesi del G20. La tabella comprende 17 indicatori che consentono di monitorare i progressi raggiunti verso la piena parità di genere nel mondo del lavoro. Ogni perdita di talento femminile è una perdita per tutti noi”. Ciò detto, conclude Draghi, “vi auguro una conferenza di grande successo e attendo con interesse le vostre conclusioni”. (Uct/Dire) 11:31 26-08-21