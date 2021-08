Il Giappone sospende diversi lotti di vaccini Moderna

Il governo giapponese ha deciso di sospendere 1,63 mln di dosi di vaccino Moderna, la motivazione: contaminazione riscontrata in fiale inutilizzate. Le dosi in questione pare siano state prodotte in Europa, esattamente in Spagna. La decisione è stata presa solo in via precauzionale dal distributore nipponico Takeda Pharmaceutical che ha chiesto alla casa madre, produttrice del vaccino, un’indagine sull’accaduto. Sembra inoltre che alcune dosi possono essere state somministrate ma non sono stati segnalati effetti avversi sulla salute dei soggetti che le hanno ricevute. Il ministero della Salute di Tokyo, ha anche reso noto che la contaminazione in Giappone è stata segnalata in più siti usati per la vaccinazione.