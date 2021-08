Bovalino (RC). 11enne su bici elettrica vittima di incidente stradale

Incidente stradale mortale a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, un ragazzino di 11 anni è rimasto ucciso dopo scontro della sua bicicletta elettrica contro un’auto in transito sulla strada provinciale. La tragedia si è consumata nonostante i primissimi soccorsi dei passanti e quelli successivi del personale del 118, il piccolo è deceduto per le gravi lesioni subite durante il trasporto all’ospedale di Locri, come riporta Ansa. La Procura dello stesso centro ha avviato le indagini e sequestrato i due mezzi coinvolti nel sinistro. Sulla dinamica indagano i carabinieri e la Polizia di Stato.

FR