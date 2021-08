Reggio Calabria, settima edizione dell’evento “Stelle sullo Stretto”

Si è svolta, presso la Sala Conferenze di Palazzo S. Giorgio in Reggio di Calabria, moderata dal giornalista Carlo Arnese, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione dell’evento “Stelle sullo Stretto”. Alla presenza degli organi di stampa e del pubblico, purtroppo contingentato per le note vicende pandemiche, il patron, Antonino Micalizzi, e Marilena Panetta, hanno sviscerato il nutrito programma delle tre serate. Un contenitore variegato, ricco di sorprese dallo spiccato valore artistico con un occhio attento rivolto all’intrattenimento ed al divertimento del pubblico dell’Arena dello Stretto ma anche di quello delle dirette televisive. In particolare Antonino Micalizzi ha sottolineato il duro e grande lavoro necessario per un’organizzazione così articolata che ha predisposto spettacoli dentro gli spettacoli, una sorpresa dentro un’altra con esibizioni canore, e non solo, capaci di coinvolgere ampie fasce di pubblico. Marilena Panetta, presente anche il padre Lino, cuore pulsante del festival, ha sottolineato l’importanza dell’Etno Folk Fest, proprio all’interno della kermesse, un recupero ed una diffusione delle tradizioni popolari, preziose per la salvaguardia delle radici artistico-musicali del territorio. La moda, la poesia, ma anche temi sociali ed umani importanti ed ovviamente tantissima musica ed un concorso di bellezza originale e dinamico rappresentano ulteriori ingredienti per una tre giorni che, verosimilmente, vedrà l’Arnena sold out, ferme restando le restrizioni imposte per limitare i contagi; green pass obbligatorio per tutti. Il responsabile dell’estate reggina Mario Cardia, intervenuto a margine della conferenza, per improrogabili impegni istituzionali, ha entusiasticamente commentato l’evento, fortemente voluto dall’amministrazione nell’ambito del ricco programma estivo, ritenendolo di elevato spessore e dotato di grande attrattività. Presente anche Antonella Manglaviti con tanto di fascia e coroncina, Miss ancora in carica come “La più bella delle miss 2020”. La conduzione della prima serata è stata affidata ad una coppia inedita, quella composta da Marilena Panetta, che si è detta raggiante per l’imminente inizio dopo tanto lavoro di preparazione, e da Nicoletta Marra che, ribadendo le sue radici teatrali, televisive ed artistiche, ha ringraziato gli organizzatori per la fiducia riservatale. Non mancheranno collegamenti con lo stesso Carlo Arnese che sarà una sorta di “inviato speciale”. La conduzione delle serate di Sabato e Domenica, che culmineranno, tra l’altro, con i responsi delle due giurie, relativamente ai concorsi insiti nello spettacolo, saranno a cura della bravissima Marilena Alescio.