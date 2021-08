Ronaldo lascia Torino, con la Juve è finita..

Cristiano Ronaldo è partito con un volo privato da Torino, è terminata definitivamente l’avventura con la Juventus. Il Manchester avrebbe rinunciato al fuoriclasse, ma ora nel futuro del giocatore pare ci sia lo United. Ronaldo lascia i bianconeri dopo tre anni intensi e tantissimi gol e prodezze sia in Campionato che nelle Coppe. Grande rammarico per la dirigenza e per la tifoseria, quello di non aver vinto la Champions League, per a quale il talento portoghese era stato ingaggiato. Allegri dovrà adesso sistemare la squadra.

FR