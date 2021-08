Comunali. Roma, Calenda: grandi partiti cercheranno di militarizzare elettorati

Senza guardare alla qualità dei candidati, lavoro fatto e programmi

(DIRE) Roma, 28 Ago. – “Il rischio di questo ultimo mese di campagna elettorale è che i grandi partiti cercheranno di militarizzare gli elettorati dicendo ‘chi è di destra voti a destra o ‘chi è d sinistra scelga la sinistra’ senza guardate la qualità dei candidati, il lavoro fatto e i programmi”. Lo ha detto Carlo Calenda in un incontro pubblico a Santa Marinella. “Abbiamo Pippo Franco che si candida con Michetti per fare l’assessore alla Cultura mentre Ferrero sceglie la Raggi. Noi possiamo anche riderci ma quello che emerge è che i partiti scelgono indipendentemente dal lavoro fatto in profondo e dalla qualità dei candidati trattando gli elettori come chi supinamente segue le indicazioni arrivate dall’alto”, dice Calenda. (Com/Rel/Dire) 19:40 28-08-21