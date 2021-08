Roma. Incidente mortale all’alba sulla Ostiense

Un incidente mortale è accaduto a Roma questa mattina all’alba, intorno alle 05.00, sulla via Ostiense nella zona del ponte Settimia Spizzichino. Un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter elettrico è stato investito da un’auto che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Pare che purtroppo per il giovane siano stati inutili i soccorsi arrivati col 118. Sul grave sinistro indaga adesso la Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Roma.

