Salvini: coi soldi risparmiati cancellando il RdC, rinvio delle cartelle esattoriali

E conferma Quota 100, conto sull’unità del Centrodestra, non solo su Forza Italia

(DIRE) Roma, 28 Agosto – “La proposta che faremo in Parlamento è che con i soldi che si risparmiano dal Reddito di Cittadinanza si rinviano le cartelle esattoriali e si conferma Quota 100”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in una diretta Facebook da Pinzolo, in provincia di Trento. “Conto che sul taglio tasse, sul rinvio delle cartelle esattoriali, sulla difesa di ‘quota 100’ e sulla rottamazione del Reddito di cittadinanza non solo Forza Italia ma tutto il Centrodestra sia unito”, auspica Salvini. (Ran/Dire) 19:03 28-08-21