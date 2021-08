Berlusconi: FI si fonda su valori cristiani, liberali ed europeisti

L’Europa non è una costruzione artificiale ma una civiltà fondata su ciò in cui crediamo

(DIRE) Roma, 29 Ago. – “Il PPE è la più grande famiglia politica europea, fatta di partiti democratico-cristiani e liberal-democratici, alternativi alla sinistra e distinti dalla destra. I valori del PPE sono i nostri: siamo stati noi, (me ne sono occupato personalmente) a riscrivere e aggiornare quindici anni fa la ‘Carta dei Valori’ dei Popolari Europei. È la famiglia politica alla quale si deve l’idea di Europa nella quale noi crediamo, alla quale appartenevano i padri fondatori dell’Europa, De Gasperi, Adenauer, Schuman, statisti cattolici che per noi sono un modello di riferimento e figure simbolo della ricostruzione europea nel dopoguerra. Il nostro europeismo è il loro, l’Europa nella quale noi crediamo è quella che si fonda sul messaggio cristiano e sulle idee liberali. Per questo a fianco alle parole ‘cristiano’ e ‘liberale’, che definiscono i nostri valori e la nostra visione, c’è la terza definizione, ‘europeista’, perché l’Europa non è una costruzione artificiale, è la civiltà fondata sui valori nei quali crediamo. L’Europa cristiana, anche nelle sue espressioni laiche, è l’Europa delle libertà e dei diritti. Dunque siamo liberali e cristiani perché crediamo nel primato, anzi nella sacralità della persona, europeisti perché l’Europa ha prodotto la civiltà e posto la persona al centro, garantisti perché la persona, ogni singola persona, è portatrice di diritti sacri e inviolabili. Su questi valori, indissolubilmente legati, si fonda Forza Italia”. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi lo scrive in una lettera pubblicata dal ‘Giornale’. (Ran/Dire) 11:00 29-08-21