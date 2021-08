Covid. Mazzetti (FI): ferma condanna per azioni No Vax

(DIRE) Roma, 29 Ago. – “C’è un modo di esprimere le proprie posizioni, seppur difficili da condividere, e uno che condanniamo fermamente. Quello di alcuni No Vax che ieri hanno protestato sotto la sede de Il Giornale, qualcuno ha augurato alla redazione di esplodere, e di altri che, sempre a Milano, hanno distrutto il gazebo dei 5Stelle è alieno alla nostra concezione di dibattito e di politica e lo condanniamo. Alla redazione, al direttore Minzolini e a tutti gli attivisti 5Stelle e sostenitori la nostra solidarietà. In più si apprende di possibili manifestazioni e blocchi da parte dei No Vax nelle stazioni ferroviarie contro il green pass. In questo momento difficile il nostro Paese sta faticosamente ripartendo e non può certo permettersi azioni come queste”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. (Com/Tar/ Dire) 22:01 29-08-21