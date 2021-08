Gree Pass. Aggredita la giornalista di RAINews24, MLG: solidarietà alla collega

(DIRE) Roma, 29 Ago. – “Vicinanza alla collega di RaiNews24 Antonella Alba, vittima di una grave aggressione. Totale e incondizionata solidarietà per condannare un fatto che non deve più ripetersi”. Ad esprimerla – dopo aver appreso la notizia dell’aggressione di ieri durante la manifestazione anti green pass a Roma – è il Movimento Liberi Giornalisti con i propri consiglieri dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, dell’Ordine dei Giornalisti e della Casagit, Alan Patarga, Giuseppe Gallizzi, Francesco Caroprese, Angelo Baiguini, Pietro Poidimani, Giuseppe Alberti, Paolo Pirovano, Roberto Di Sanzo e Davide Bertani. “Il mestiere del giornalista- conclude il Movimento Libero Giornalisti- va tutelato e garantito sempre e comunque. Da tutti e per il bene di tutti, nel rispetto della democrazia”. (Com/Tar/ Dire) 16:26 29-08-21