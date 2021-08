La Sicilia al Campo Scuola degli Alpini svoltosi all’Aquila

Hanno partecipato due giovani di Linguaglossa Etna Nord e due formatori medici

La Sicilia presente con due allievi e due formatori al Campo Scuola che si è svolto all’Aquila dal 17 agosto, due settimane di intense attività che hanno visto due giovani di Linguaglossa Etna Nord, Daniele Emmi e Santi Di Fazio assieme ai due formatori i medici Giuseppe Pulvirenti e Giuseppe Minissale. L’esperienza dei Campi scuola Ana per giovani dai 16 ai 25 anni si è rivelata un successo – lo ha evidenziato Nino Di Marco – consigliere della Sezione Ana Sicilia e responsabile per lo Sport – Daniele e Santi, si sono distinti per impegno e prestanza atletica. I formatori Pulvirenti e Minissale, hanno relazionato con professionalità sugli elementi di primo soccorso e BLS, suscitando curiosità ed interesse.

I primi Campi Scuola hanno visto partecipare ottantadue giovani, quasi equamente divisi nelle due località, di Bassano del Grappa e a Feltre, i quali hanno seguito senza alcun intoppo il programma previsto per i dodici giorni di vita in comune, tra nozioni di protezione civile e ambientale, storia e operatività alpina, vita in montagna, alpinismo, ecc. Dal 17 al 28 Agosto, si sono svolti, con altrettanti giovani, gli altri due campi, ovvero quello di Almenno San Bartolomeo (Bergamo), che, dopo i primi quattro giorni, si è trasferito alla caserma Fior di roccia in Val Veny (Aosta) e quello de L’Aquila, ospitato nella caserma Rossi. I campi hanno goduto dell’affiancamento per un paio di giornate delle Truppe Alpine: in Veneto dal 7° Reggimento, in Valle d’Aosta dal Centro di Addestramento Alpino e a L’Aquila dal 9° Reggimento.

“Il successo – sottolinea Lino Rizzi, responsabile nazionale Ana per i campi – è stato notevole. Nonostante il poco tempo a disposizione per promuoverli, i campi hanno incontrato il favore di tanti giovani. Notevoli anche i riscontri ricevuti da parte dei famigliari, entusiasti dell’esperienza vissuta dai figli. A giudicare dalle richieste che stiamo ricevendo in questi giorni – continua Rizzi – è facile prevedere che nel 2022 il numero limite di partecipanti (ovvero 60 giovani per campo) sarà facilmente raggiunto”.

Il 1° agosto i giovani partecipanti ai campi di Feltre e Bassano, che avevano già ricevuto la visita del presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, si sono ritrovati a Cima Grappa per la cerimonia in onore dei Caduti, alla presenza del gen. Paolo Figliuolo che li ha salutati e ringraziati, suscitando entusiasmo. A l’Aquila il sindaco Pierluigi Biondi, ha fatto visita ai giovani in addestramento alla Caserma Rossi, dopo i saluti i due siciliani Emmi e Di Fazio gli hanno consegnato una targa ricordo donata dal sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi, in segno di amicizia e fratellanza alpina tra le due comunità.

Nel 2022 a livello regionale, l’iniziativa sarà illustrata anche nelle scuole, visto che i campi garantiscono ai giovani crediti formativi, utili anche nei concorsi pubblici, per l’accesso alla Protezione Civile e alle Forze Armate. È interessante notare che la media dei partecipanti ha un’età compresa tra i 18 e i 19 anni e che le ragazze rappresentano oltre il 30% del totale.