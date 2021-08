Torino: crack tra le aiuole

Arrestato pusher al Parco del Valentino

Sono le 16.30 di Martedì scorso quando due pattuglie del commissariato Centro notano un soggetto scavalcare l’inferriata di un ex locale. Una volta oltrepassata, l’uomo, un cittadino senegalese di 25 anni, si accovaccia vicino ad un albero ed inizia a scavare con le mani una piccola buca nel terreno. Passati alcuni istanti il venticinquenne interra una “palla” in cellophane, poi ricopre il tutto con terra e fogliame e si allontana.

Dopo aver raggiunto il punto attenzionato, una delle due pattuglie dissotterra l’involucro che si scoprirà in seguito contenere 33 ovuli di crack, per un peso di circa 30 grammi. La seconda pattuglia raggiunge invece il senegalese e lo arresta per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Da ulteriori accertamenti emergono i già numerosi precedenti di Polizia del reo ed un ordine del Questore di abbandonare il territorio Nazionale emesso nel mese di Maggio.