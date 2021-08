Covid. 4.257 nuovi positivi e 53 decessi

109.803 tamponi, tasso di positività al 3,9%

(DIRE) Roma, 30 Ago. – Nelle ultime 24 ore sono 4.257 i nuovi casi di Covid registrati in Italia (ieri sono stati 5.959). Dall’inizio dell’epidemia sono dunque almeno 4.534.499 le persone, comprese quelle guarite e quelle che hanno perso la vita, che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. E’ quanto si legge nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute, dal quale emerge che i decessi oggi sono 53 (ieri 37), numero che porta il totale a 129.146 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.263.960, Gli attuali positivi, ossia le persone che hanno il virus, sono in tutto 141.393, 346 in più rispetto a ieri. I tamponi giornalieri effettuati sono 109.803, compresi i test rapidi. Il tasso di positività è pari al 3,9%. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +55 (ieri +36) ed ora il numero totale dei ricoverati è 4.114. Sono invece 548 (+23) i posti letto occupati in terapia intensiva, dove nelle ultime 24 ore si registrano 50 ingressi. (Fde/ Dire) 18:20 30-08-21