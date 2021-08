(DIRE) Roma, 30 Agosto – “Il ministro Lamorgese sembra saper imporre regole solo ai cittadini italiani onesti. Assistiamo all’immigrazione incontrollata e in aumento esponenziale, a rave abusivi con morti, violenze e spaccio libero. Per Fratelli d’Italia ha fallito su tutto, per questo stiamo valutando una mozione di sfiducia nei suoi confronti”. Lo ha detto ai Tg Rai il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com/Sor/ Dire) 19:20 30-08-21