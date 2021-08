Incendio a Milano. Capone: “Solidarietà a famiglie colpite e un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, nostri eroi nazionali”

“A nome del Sindacato UGL esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie del grattacielo ‘Torre del Moro’ a Milano, le quali a seguito del terribile incendio hanno perso la propria casa. Rivolgo un particolare ringraziamento ai Vigili del Fuoco per lo straordinario lavoro svolto in condizioni estremamente difficili. Un’ulteriore dimostrazione del valore e della professionalità dei nostri eroi nazionali che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza della comunità. È inaccettabile che un edificio divampi con una tale violenza, per fortuna però non ci sono state vittime. Mi auguro, tuttavia, che l’amministrazione comunale assicuri tutto l’aiuto necessario ai residenti”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incendio dell’edificio ‘Torre del Moro’ a Milano.