La Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa nel 2021

Ecco l’auto più venduta in Europa nel 2021. La Volkswagen Golf non è più l’auto più venduta in Europa, proprio come la Renault Clio. Per la prima volta, la Dacia Sandero ha conquistato il maggior numero di clienti. Lo riporta il settimanale Automotive News Europe sulla base dei dati di vendita del mese di luglio

Il mercato automobilistico europeo è spesso visto come più dinamico di qualsiasi altro mercato globale e ne è la prova le immatricolazioni di auto nuove nel mese di luglio che hanno visto emergere un nuovo re che ha rovesciato campioni affermati come Volkswagen Golf e Toyota Yaris. E mentre la berlina Dacia Sandero aveva dato la sensazione di conquistare la vetta della classifica delle vendite quando è stata lanciata per la prima volta nel 2008, il suo ritorno all’apice arriva in un momento in cui le prestazioni complessive del mercato sono state tutt’altro che ideali. Secondo i dati raccolti da JATO Dynamics e riportati da Automotive News Europe, l’auto rumena è stata venduta 20.446 volte il mese scorso. Questa è la terza generazione della Sandero, che a differenza dei primi due modelli, è dotata di un nuovo telaio prodotto da Renault. La Sandero è uno dei modelli più economici del cosiddetto segmento B, dove normalmente Volkswagen Golf e Renault Clio sono i modelli più venduti nel continente. In totale, le vendite di auto sono diminuite del 24% il mese scorso a 967.830. Un fatto notevole, se sappiamo che nei quattro mesi precedenti la crescita è stata notevole. A titolo di confronto, l’Europa ha registrato 1,27 milioni di vendite a luglio dello scorso anno e 1,32 milioni di vendite a luglio 2019. Questo forte calo a luglio è dovuto principalmente alla carenza di semi-piloti, che porta a una diminuzione del numero di auto disponibili . Nella classifica dei bestseller di luglio anche la Toyota Yaris (18.858 unità) in terza posizione, la Hyundai Tucson (14.883 unità) in sesta posizione, la Dacia Duster (13.329 unità) in ottava posizione, la Ford Puma ( 13.283 unità) in nona posizione , e la Peugeot 2008 (13.134 unità) in decima posizione. Sei delle dieci auto più vendute sono SUV. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , nonostante le immatricolazioni di nuove auto in 26 mercati europei siano diminuite nel mese di luglio, la battaglia tra le case automobilistiche è rimasta più intensa che mai.

C.S. “Sportello dei Diritti”