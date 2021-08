Afghanistan. Guerini ai militari rientrati: orgoglio e gratitudine

I soldati sono rientrati oggi pomeriggio all’Aeroporto di Ciampino

(DIRE) Roma, 31 Ago. – “Bentornati a casa e grazie per ciò che avete fatto, per il lavoro straordinario che avete compiuto e per come l’avete fatto considerando le difficili condizioni in cui avete operato. A voi tutti va il ringraziamento dell’intero Paese”. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini questo pomeriggio ha accolto all’aeroporto di Ciampino i militari italiani al rientro dall’Afghanistan. Erano presenti anche i Sottosegretari alla Difesa On. Giorgio Mulè e Sen. Stefania Pucciarelli e i Presidenti della IV Commissione Difesa di Senato e Camera Roberta Pinotti e Gianluca Rizzo. “Accogliamo con orgoglio e gratitudine i militari artefici dell’impresa di aver evacuato oltre 5000 persone dall’Afghanistan. Sono stati giorni davvero difficili per la nostra comunità e la comunità internazionale” ha aggiunto il ministro, che, appena atterrati in Italia, ha salutato i militari insieme al Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano. Con il decollo da Kabul dell’ultimo velivolo C130J, Venerdì 27 Agosto alle 18.35, si è concluso ufficialmente l’impegno ventennale delle Forze Armate italiane in Afghanistan. (Com/Sim/ Dire) 21:28 31-08-21