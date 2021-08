Aosta. 2 auto contromano in Autostrada: interviene la Polizia

Nella notte di Martedì 31 Agosto una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Pont Saint Martin interveniva in autostrada a Pollein causa due veicoli che procedevano verso il Traforo Monte Bianco percorrendo la corsia sud, contraria al senso di marcia. I due mezzi, condotti rispettivamente da un quarantaseienne e un quarantaquattrenne francesi di origini turche, avevano a bordo anche quattro passeggeri ciascuno. Sei di questi minorenni, dai due ai nove anni. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva revoca, i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per tre mesi ed è stata contestata a ciascuno dei conducenti una sanzione amministrativa che potrà arrivare fino a 8.186,00 euro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Aosta/articolo/784612e1b3524064777185943