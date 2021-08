Calabria. Covid-19: 195 positivi in più rispetto a ieri

Sanita’ – Catanzaro, 31/08/2021

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.083.310 (+4.024).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.709 (+195) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 269 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 241 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10699 (10552 guariti, 147 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1136 (41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1089 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24053 (23447 guariti, 606 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 401 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7006 (6902 guariti, 104 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2348 (70 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24539 (24183 guariti, 356 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 355 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 345 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5762 (5668 guariti, 94 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 24 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

L’ Asp di Vibo Valentia comunica 17 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

L’ Asp di Crotone comunica 23 nuovi positivi di cui cinque fuori regione.

L’ Asp di Cosenza comunica 44 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

L’ Asp di Reggio Calabria comunica 86 nuovi soggetti positivi di cui quattro residente fuori regione.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?24457