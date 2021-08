Genova, auto finisce in una scarpata a Neirone

Nella mattinata del 31 Agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti per un grave incidente avvenuto a Neirone, poco dopo il centro abitato di Roccatagliata. Un’autovettura, con a bordo due anziani, è finita in una scarpata di circa venti metri. Le persone, rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo, sono state estratte dalla squadra intervenuta. I Vigili del Fuoco, dopo aver stabilizzato i feriti, hanno creato un’area dove fosse possibile verricellare il più grave sull’elicottero VF per un rapido trasporto in ospedale. L’altra persona è stata trasportata in ambulanza al nosocomio più vicino.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74672