Ambiente: 17.500 specie arboree a rischio estinzione, gravi conseguenze per ecosistema

09:36 – La Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ha completato uno studio sulle specie arboree a rischio estinzione presenti sul Pianeta. Secondo i ricercatori, scrive AL-JAZEERA, “circa 17.500 specie di alberi – o il 30% del totale – sono a rischio di estinzione, mentre 440 specie hanno meno di 50 esemplari rimasti in libertà“. Le magnolie e i dipterocarpi sono tra le specie più minacciate, in quanto comunemente si trovano nelle foreste pluviali del sud-est asiatico, al fianco di querce, aceri ed ebano. Solo in Brasile rischiano l’estinzione circa 1.788 specie di alberi. L’estinzione di una singola specie arborea avrebbe conseguenze disastrose sull’ambiente, in quanto gli alberi svolgono un ruolo fondamentale per l’ecosistema terrestre. La produzione agricola, il disboscamento del legname e l’allevamento di bestiame sono le principali minacce per le specie arboree, recentemente anche i cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche estreme sono le nuove minacce per gli alberi. (cit. AL-JAZEERA)

