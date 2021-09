Coronavirus, OMS: variante “Mu” in monitoraggio, possibile rischio “fuga immunitaria”

10:04 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta monitorando una nuova variante di Coronavirus, denominata “Mu”, trovata in Colombia nel mese di Gennaio, la quale venne classificata come “variante da seguire”, afferma TELEVIDEO. La nuova variante Mu, “presenta mutazioni che potrebbero indicare un rischio di “fuga immunitaria” (resistenza ai vaccini)“. L’OMS ha necessità di ulteriori studi per studiarne le caratteristiche. Intanto il Pianeta lotta con la variante Delta scoperta in India nel mese di Dicembre e molto più contagiosa delle altre scoperte finora. I casi di contagio totali dall’inizio della Pandemia sono 217.718.585 su tutto il Pianeta, con 4.519.287 decessi, mentre sono state distribuite 5.294.549.598 dosi di vaccino. (cit. TELEVIDEO)

SM