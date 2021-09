Rottamazione-Ter: Il 31 Agosto è scaduta la rata di Maggio 2020

Il 31 Agosto, è scaduto il termine per pagare la seconda rata della Rottamazione-ter, che, ricordiamo, aveva subito uno slittamento di 15 mesi dall’iniziale Maggio 2020. A concedere ai contribuenti la rateizzazione è stata la legge di conversione del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021).

Sarà quindi possibile mantenere i benefici previsti dalla definizione agevolata ripartendo le rate scadute lo scorso anno nei mesi di luglio, agosto, settembre e Ottobre 2021. Per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021, invece, il termine ultimo è il prossimo 30 Novembre. Per ogni scadenza valgono i 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge.

Chi sfora i termini perde i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per pagare si devono utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di Maggio 2020.

comunicato stampa – fonte: http://www.cgiamestre.com/rottamazione-ter-il-31-agosto-scade-la-rata-di-maggio-2020/