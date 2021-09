UK, Piano Verde: in arrivo benzina E10, emissioni ridotte di 750.000 tonnellate l’anno

10:21 – Il Regno Unito farà pervenire entro questo mese per le auto britanniche il combustibile E10, una benzina ecologica contenente il 10% di Etanolo, mentre il restante 90% è benzina senza piombo. Le comuni E5, vendute dai distributori, contengono solamente il 5% di Etanolo. Grazie a E10, le emissioni di carbonio britanniche potrebbero essere ridotte di 750.000 tonnellate all’anno, “come togliere 350.000 auto dalla strada“, scrive BBC. Tale decisione è in linea con il Piano Verde del Regno Unito di raggiungere le zero emissioni entro il 2040, leggi qui . Nella Strategia di decarbonizzazione rientra anche la richiesta delle autorità di preferire l’aero alla macchina per i lunghi viaggi. L’Irlanda del Nord riceverà la benzina E10 all’inizio del 2022. Sebbene il carburante E10 è venduto in molti paesi del mondo ed è compatibile con quasi tutte le auto a benzina in circolazione oggi in Europa, alcuni automobilisti si dichiarano dubbiosi sulla compatibilità con il proprio veicolo. (cit. BBC)

SM