USA, Louisiana: uragano Ida lascia New Orleans senza acqua, luce e benzina

08:31 – L’uragano Ida, abbattutosi tre giorni fa sulla Louisiana, classificato in categoria 4 è ormai passato, ma ha lasciato dietro di sé ingenti danni. Tra questi il Paese sta vivendo un’ondata di calore che raggiunge i 38°C, ma la temperatura percepita è di gran lunga superiore per via dell’umidità. In particolare New Orleans, la più grande città della Louisiana, è rimasta senza elettricità da Domenica, la maggior parte dei negozi alimentari è chiusa, l’acqua corrente nelle case è incerta, la benzina scarseggia e il caldo aumenta. Tali disfunzioni sono dovute al grande numero di alberi e linee elettriche abbattuti che occupano le strade della città impedendo il rifornimento alimentare ai cittadini rimasti. Le azienda locali stanno valutando i danni per tentare di riprendere la produzione nel più breve tempo possibile, in alcuni casi tuttavia saranno necessarie alcune settimane. La popolazione ha acquistato dei generatori elettrici a diesel per alimentare le case, i negozi e gli ospedali, ma è obbligata a pagare in contanti. Quasi metà della popolazione è scappata all’annuncio delle autorità, ma l’altra metà, quella più povera, è rimasta in città, mettendo in evidenza l’enorme divario a New Orleans. Coloro i quali vivono di stipendio in stipendio, ora sono in difficoltà, tuttavia la popolazione ha mostrato una grande solidarietà, infatti chi ne ha la possibilità accoglie i meno fortunati nella propria dimora per dar loro un riparo sicuro, cibo e aria condizionata. (cit. AL-JAZEERA)

SM