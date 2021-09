Ancona, incidente sulla SS76. Un furgone si ribalta e finisce nella scarpata

Questo pomeriggio, poco prima delle 14.00, un furgone e un camion si sono scontrati mentre percorrevano la statale 76 in direzione di Fabriano, nei pressi di Jesi. Nello scontro il camion si è ribaltato ed è finito nella scarpata che costeggia la strada. I Vigili del Fuoco hanno collaborato col personale sanitario nell’assistenza al conducente rimasto ferito, poi trasportato in ospedale, e hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Sul posto anche la Polizia Stradale per quanto di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74738