Genova, ragazzino decide di scalare il Fratello Minore. Salvato dai Vigili del Fuoco

Bravata finita fortunatamente senza gravi conseguenze per un adolescente che ha deciso di scalare le pareti del forte Fratello Minore al Righi. Il ragazzino si è arrampicato fino al piano superiore ma arrivato lì non è stato più in grado di scendere. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra a terra e con l’elicottero. I soccorritori hanno improvvisato degli ancoraggi nella struttura diroccata e lo hanno poi calato a terra. Insieme al Soccorso Alpino lo hanno poi accompagnato sulla strada.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74714