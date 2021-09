Green Pass. Draghi: lo estenderemo, cabina di regia per capire i settori

(DIRE) Roma, 2 Settembre – “Estendere il Green Pass? Io e Speranza ne stiamo parlando. Orientativamente sì, verrà esteso. Per capire esattamente quali sono i vari settori, e chi dovrà farlo prima, faremo una cabina di regia come peraltro chiesto da Salvini ma la direzione è quella”. “L’economia in Italia continua a crescere più delle aspettative anche questo ci dà un po’ di incoraggiamento, il mercato del lavoro va bene con mezzo milione di occupati in più, in alcuni casi ci sono stati situazioni riprovevoli e il governo dovrà intervenire ma generalmente la situazione è positiva. Non credo valga pena compiacersi troppo ma è anche vero che siamo caduti come non si vedeva da decenni è un grande rimbalzo per tutti i Paesi e chi è caduto di più è rimbalzato di più, chi è caduto di meno rimbalza di meno, la vera sfida sarà mantenere un tasso di crescita più elevato da prima pandemia”. Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. (Sor/Dire) 16:37 02-09-21