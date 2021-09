Green Pass. Fedriga: Certificato strada giusta, è accompagnamento

‘No in commissione? La Lega voleva proporre dei miglioramenti’

(DIRE) Trieste, 2 Set. – Il Green Pass è la strada giusta. “Non penso che sia un aggiramento dell’obbligo vaccinale. Penso che sia un accompagnamento della popolazione. Come conferenza delle Regioni abbiamo dato il parere favorevole al green pass, abbiamo chiesto anche di fare dei correttivi su alcune parti della norma. Però l’obiettivo è di dire, ‘cerchiamo di difenderci, di tutelare gli ospedali, la salute delle persone, ma soprattutto cerchiamo di tenere aperte le attività’. Perché il problema sono state le chiusure, quindi dobbiamo dirlo con forza: il green pass dà un po’ più di libertà”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in diretta alla trasmissione Zapping di Radio 1. “Ovviamente dobbiamo utilizzarlo con buon senso – continua Fedriga -, non voglio imporre nulla, ma voglio accompagnare i cittadini. Però è uno strumento per tenere aperto, non per chiudere”. Secondo il presidente il recente voto contrario al green pass dei parlamentari della Lega nella commissione Affari sociali non sarebbe una contrarietà allo strumento. “Ho parlato con il segretario Salvini, e voleva che i nostri parlamentari alla Camera cercassero di apportare delle modifiche al provvedimento. Dopo tanti emendamenti che il governo non aveva recepito, c’è stato un voto negativo in commissione. Ma non era un voto tout court contro il Green Pass”, precisa Fedriga. (Mil/ Dire) 20:12 02-09-21