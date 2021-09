Instagram registra qualche problema in tutto il mondo

Segnalati vari momenti di down. Ovviamente, c’è un disordine a livello mondiale

Instagram registra alcuni momenti in down in tutto il Mondo. Segnalazioni da parte degli utenti anche in Italia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” da questa mattina. Molti utenti si lamentano su internet e sui social di problemi con la piattaforma dovuto a qualche malfunzionamento. Svariati i problemi riscontrati da alcuni utenti, dal log-in all’accesso dal web, fino all’aggiornamento del feed. Tutto il mondo sarebbe interessato dalla panne, Italia compresa (5.926 segnalazioni), stando al sito Downdetector.it. Da Instagram nel frattempo tutto tace: non è ancora stata resa nota la causa della panne, né la possibile durata. Come sempre accade in queste occasioni, gli utenti si sono riversati su Twitter per segnalare il malfunzionamento, con tanto di meme.

c.s. -Giovanni D’Agata